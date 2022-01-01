Максим Артамонов В Перми имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов» упал в цене почти на 1 млрд рублей Это уже вторая попытка продать имущество предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми объявлены повторные торги по продаже имущественного комплекса «Мотовилихинских заводов». Единым лотом на продажу выставлены здания различного назначения, производственное оборудование, движимое и недвижимое имущество. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье» со ссылкой на конкурсного управляющего предприятия Андрея Береснева.

Начальная цена лота составляет 8,31 млрд руб. Заявки принимаются до 9 января 2023 года.

Напомним, первые торги по реализации имущественного комплекса предприятия были объявлены в конце сентября с начальной ценой лота в 9,24 млрд руб. Однако торги не состоялись, потому что не поступило ни одной заявки. Таким образом, сейчас цена лота снизилась почти на 1 млрд. руб.

ПАО «Мотовилихинские заводы» — разработчик и единственный в России производитель боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С».

В 2018 году предприятие объявлено банкротом. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия.

В мае и июле этого года состоялись торги имущественного комплекса музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Однако оба раза они были признаны несостоявшимися — на аукцион не было подано ни одной заявки. В первый раз имущество пытались реализовать по цене 119,4 млн руб., в июле цену снизили до 107,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.