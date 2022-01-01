Максим Артамонов корреспондент Имущество «Мотовилихинских заводов» продают на закрытых торгах за 9,24 млрд рублей Новый собственник должен сохранить целевое назначение имущества и выполнять гособоронзаказ Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Объявлены закрытые торги по продаже имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы». В единый лот вошли производственное оборудование, движимое и недвижимое имущество предприятия, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Начальная цена лота — 9,24 млрд руб.



В закрытом конкурсе могут участвовать предприятия и юридические лица, которые имеют право работать по лицензии с секретными сведениями, заниматься разработкой, производством и ремонтом артиллерийских систем. Также новый собственник должен сохранить целевое назначение имущества и выполнять гособоронзаказ.



ПАО «Мотовилихинские заводы» — разработчик и единственный в России производитель боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С».



В 2018 году предприятие объявлено банкротом. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия.



В мае и июле этого года состоялись торги имущественного комплекса музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Однако оба раза они были признаны несостоявшимися — на аукцион не было подано ни одной заявки. В первый раз имущество пытались реализовать по цене 119,4 млн руб., в июле цену снизили до 107,5 млн руб.



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