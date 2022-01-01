Елена Синица В Пермском крае завершились поиски 48-летней женщины со шрамом на губе Она пропала 22 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Лысьвенском округе Пермского края завершены поиски 48-летней женщины со шрамом на губе. Её нашли погибшей. Об этом сообщается в социальных сетях поискового отряда «Регион 59».

Волонтеры отряда не уточняют, где именно была найдена женщина и что с ней случилось. Напомним, что женщина ушла из дома в посёлке Невидимка Лысьвенского округа 22 ноября и с тех пор о её местоположении ничего не было известно.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае объявили поиски 19-летней девушки — Ксении Селивановой. О её местоположении ничего неизвестно с 24 ноября.

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