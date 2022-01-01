Елена Синица Все жильцы аварийного дома на Комсомольском проспекте получили компенсацию В доме на Комсомольском проспекте,89 проживало 159 человек Поделиться Твитнуть

снос дома по Комсомольскому проспекту, 89

Администрация Перми

В Перми расчистили площадку после сноса четырёхэтажного аварийного дома, который располагался на Комсомольском проспекте, 89. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ведомстве напомнили, что в доме располагалось 86 жилых помещений общей площадью 2,6 тыс. кв. м, в них проживали 159 человек. Все они уже получили денежное возмещение за изымаемое жилое помещение или другое благоустроенное жильё.





Напомним, 20 сентября дом № 89 по Комсомольскому проспекту частично обрушился . Очевидцы сняли на видео момент обрушения и выложили его в соцсетях. В результате ЧП никто не пострадал.

Константин Долгановский





Как сообщили тогда «Новому компаньону» в городском управлении жилищных отношений, расселение данного здания затянулось из-за судебных тяжб с жильцами и было завершено только в июне. Последние жители покинули дом в июле.

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