В Перми на Компросе сносят аварийный дом, который начал рушиться ещё в сентябре Работы планируется завершить во второй половине октября Поделиться Твитнуть

снос дома по Комсомольскому проспекту, 89

Администрация Перми

В Перми сносят аварийный четырёхэтажный дом № 89 на Комсомольском проспекте, сообщили в городском управлении жилищных отношений.

В ведомстве напомнили, что в доме располагалось 86 жилых помещений общей площадью 2,6 тыс. кв. м, в них проживали 159 человек.

Сейчас подрядчик ведёт демонтаж дома при помощи спецтехники. Для безопасности территорию оградили забором.

Работы планируется завершить во второй половине октября.

Константин Долгановский

Напомним, 20 сентября дом № 89 по Комсомольскому проспекту частично обрушился. Очевидцы сняли на видео момент обрушения и выложили его в соцсетях. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили тогда «Новому компаньону» в городском управлении жилищных отношений, расселение данного здания затянулось из-за судебных тяжб с жильцами и было завершено только в июне. Последние жители покинули дом в июле.

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