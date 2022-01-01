В Перми на Компросе сносят аварийный дом, который начал рушиться ещё в сентябре 

Работы планируется завершить во второй половине октября

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Снос дома в Перми

снос дома по Комсомольскому проспекту, 89
  Администрация Перми

В Перми сносят аварийный четырёхэтажный дом № 89 на Комсомольском проспекте, сообщили в городском управлении жилищных отношений.

В ведомстве напомнили, что в доме располагалось 86 жилых помещений общей площадью 2,6 тыс. кв. м, в них проживали 159 человек.

Сейчас подрядчик ведёт демонтаж дома при помощи спецтехники. Для безопасности территорию оградили забором. 

Работы планируется завершить во второй половине октября.

комсомольский проспект 89

  Константин Долгановский

Напомним, 20 сентября дом № 89 по Комсомольскому проспекту частично обрушился. Очевидцы сняли на видео момент обрушения и выложили его в соцсетях. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили тогда «Новому компаньону» в городском управлении жилищных отношений, расселение данного здания затянулось из-за судебных тяжб с жильцами и было завершено только в июне. Последние жители покинули дом в июле.

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