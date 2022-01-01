Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Балет Евгения Панфилова» отправляется на международный фестиваль Недавно театр представил спектакль о Гофмане, а теперь готовит постановку о Заратустре Поделиться Твитнуть

"Гофманиана", фото Алексей Уткин

Театр «Балет Евгения Панфилова» отправляется в Витебск, где с 23 по 27 ноября проходит XXXIII Международный фестиваль современной хореографии IFMC. Это крупнейшее событие в сфере современного танца на всём постсоветском пространстве и одно из крупнейших в мире. Евгений Панфилов был среди ведущих хореографов, представленных на IFMC, и одним из самых любимых у фестивальной публики. После его гибели фестиваль провёл несколько специальных событий, посвящённых его памяти, а его театр остался желанным гостем и ключевым участником события.

Нынешний фестиваль проходит впервые после двухлетнего «ковидного» перерыва. 25 ноября в его рамках состоится вечер театра «Балет Евгения Панфилова». Будет показан одноактный балет «Капитуляция» (16+) и хореографический дивертисмент «Продолжение следует» (16+). 26 ноября театр представит спектакль «Libertad. Посвящение Фриде Кало» (12+).

«Балет Евгения Панфилова» в этом сезоне уже предъявил пермякам первую премьеру — спектакль «Гофманиана» (12+), созданный при поддержке Министерства культуры Пермского края. Спектакль посвящён немецкому писателю-романтику, сказочнику и композитору Эрнсту Теодору Амадею Гофману и его творчеству, и чудеса придуманного им сказочного мира естественным образом вплетаются в обыденность и перемежаются фрагментами жизни автора. На сцене человеческий и надчеловеческий миры сближаются и оказываются сторонами одной и той же реальности. Внутренние демоны, мечты, страхи и любовь появляются из головы автора, вылезают из шкафа и из-под письменного стола великого сказочника.

Сейчас в работе «Балета Евгения Панфилова» ещё два проекта: Алексей Расторгуев планирует весной представить балет для семейного просмотра «Принц и нищий» (6+), а художественный руководитель театра Сергей Райник намерен закрыть сезон премьерой спектакля «Заратустра» (16+) — о жизни и учении пророка.

Главным событием нынешнего, 36-го сезона в «Балете Евгения Панфилова» должно стать открытие собственной сцены, поскольку завершается реконструкция ДК Молодёжи, где у театра будет новое большое помещение и площадка для выступлений.

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