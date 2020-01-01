Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Фрида» звучит как «свобода» «Балет Евгения Панфилова» станцевал про Фриду Кало Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Уткин

Мексиканский праздник мёртвых и фильмы Педро Альмодовара, бурная история Латинской Америки в ХХ веке, феминизм… У спектакля Libertad (12+), который представил на сцене Частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова», богатая культурно-смысловая «подкладка», на основе которой хореограф Алексей Расторгуев сумел построить красивую конструкцию, проявив удивительное понимание женского начала и уважение к нему.

Алексей Уткин

Уже второй раз Расторгуев вдохновляется живописью: герои его спектакля «Жажда жизни» (12+) — Марк Шагал, Густав Климт и Винсент Ван Гог. На сей раз речь идёт о Фриде Кало, и Libertad — это абсолютно женский балет. На сцене восемь танцовщиц и две солистки: Мария Тихонова — Фрида в чёрном и Валерия Камаева — Фрида в белом. Внешнее сходство с героиней получила лишь последняя: Фрида в белом — это физическая оболочка художницы, статуарная, малоподвижная женщина-инвалид, тогда как Фрида в чёрном — это её очень подвижная, гибкая, раскованная внутренняя личность.

Впрочем, и остальные участницы ансамбля — тоже Фриды, каждая из них — Фрида в какой-то момент своей жизни, в каком-то из своих настроений.

Алексей Уткин

Сюжет спектакля лишь пунктиром следует за биографией художницы, однако эпизод с трамваем, поездка в котором превратила юную Фриду в инвалида, сделан очень наглядно. Диву даёшься, какие чудеса грации демонстрирует Мария Тихонова, зажатая в клетку из железных стульев, которые только что играли роль трамвайных сидений! Не обошёл рассказ и фигуру Диего Риверы, мужа героини, — его играет единственный мужчина на сцене, большой, седовласый и такой же статуарный, как Фрида в белом, худрук театра Сергей Райник. Роль брутального художника-монументалиста очень ему идёт.

Спектакль поставлен на музыку Чавелы Варгас, певицы, которая была близка с Фридой в реальности, а здесь, на сцене, стала ещё одним дублёром Марии Тихоновой — музыкальным. Она тоже Фрида, точнее, её голос.

Алексей Уткин

Надо сказать, что музыкальный материал — не самый простой. Песни Варгас — это такой задумчивый мексиканский шансон, который не обладает большими возможностями для танцевальной интерпретации, и Расторгуев вытащил из него максимум, а труппа показала высший класс профессионализма. Libertad продемонстрировал, что женская часть «Балета Евгения Панфилова» находится в очень достойной форме, и если обычно девушки пребывают в тени звезды — Марии Тихоновой, то на сей раз, несмотря на центральную роль Марии в ансамбле, выступают столь ярко, что, кажется, многих видишь впервые.

«Ансамбль» здесь ключевое слово: балерины действуют слаженно, синхронно, ловко и грациозно, создавая на сцене подвижный, но в каждый момент продуманный и законченный хореографический рисунок.

Алексей Уткин

По сценическому построению и конструкции Libertad отдалённо напоминает панфиловские «Восемь русских песен», и по отношению к фольклорному материалу тоже: так же как Панфилов смог показать русские песни без привычных «ай-люли» и кокошников, так и Расторгуев творчески подошёл к показу мексиканской фольклорной стихии, ловко соединив две не­смешивающиеся материи — этническую стилистику и современный танец.

То, что он блестяще умеет это делать, продемонстрировали уже поставленные им танцы в богомоловской «Кармен» в Пермском театре оперы и балета. Вот и здесь: никаких ожидаемых мексиканских «специалитетов» вроде неизбежных, казалось бы, мариачи; однако образ Катрины, женщины-скелета, всё же появляется в финале, когда все девушки-Фриды перевоплощаются в Катрин и выдают по-мексикански зажигательный Danse macabre, истинный танец свободы, в том числе свободы от тех физических ограничений, которые накладывает на творческий дух человека его тесное, несовершенное и такое хрупкое тело.

Вспоминается, что имя «Фрида» созвучно с Freedom, и спектакль, стало быть, не зря называется Libertad.

Алексей Уткин

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