Максим Артамонов
Депутаты ЗС утвердили постановление о присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 2021 год
На выплату премий будет выделено 2 млн рублей
На заседании Заксобрания сегодня, 24 ноября, было утверждено постановление о присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 2021 год. Церемонию награждения планируется провести в декабре.
Для участия в отборе на присуждение премии было подано 46 заявок по девяти номинациям. Работы оценивались 25 экспертами. Лауреатами стали 22 кандидата, в том числе и творческие коллективы.
Например, в номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» было представлено восемь работ, но в качестве победителей были выбраны две: фестиваль моноспектаклей «МоноFest» (Нина Соловей и Сергей Баракин, 18+) и аудиовизуальный перформанс «Рабочий посёлок. Детали» (Наиля Аллахвердиева, Марина Алексеева, Владимир Раннев).
Коллективам и авторам, которые были удостоены премий, присваивается звание лауреата, вручается Почётный диплом, Почётный знак и денежная премия.
В этом году на выплату премии направлено более 2 млн руб.
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