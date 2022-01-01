Елена Синица Проектировщик отеля на месте ВКИУ в Перми выполнил три этапа работ Сейчас ведётся разработка проектной документации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектировщик отеля в центре Перми (на месте бывшего корпуса ВКИУ) ООО «Монолит М» выполнил три этапа работ. Об этом сообщает Фонд развития Пермского края в своих социальных сетях.

На данный момент сделаны обследование здания, инженерные изыскания и объёмно-планировочные решения. Сейчас ведётся разработка проектной документации. Итоги работ будут представлены после завершения государственной экспертизы.





В планируемой гостинице должно быть 185 номеров (со второго по пятый этаж). На первом этаже должны разместиться входная группа с рецепцией, ресторан, лаунж-зона с баром, бизнес-центр с конференц-залом и переговорными комнатами, фитнес-центр и SPA-центр. На парковке у гостиницы должно быть спроектировано размещение зарядного устройства для автомобилей с электродвигателями.





Заказчик работ — ООО «Окулова 4». Общество учреждено Корпорацией развития Пермского края в 2021 году для реализации проекта по реконструкции здания по ул. Окулова, 4 в краевой столице в гостиницу. В мае корпорация «Туризм.РФ» вошла в состав учредителей ООО СЗ «Окулова 4».

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