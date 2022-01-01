Максим Артамонов
В Перми полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя КамАЗа, который насмерть сбил девушку
Подозреваемый находится под подпиской о невызде
Свердловский отдел полиции Перми возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении 35—летнего жителя Татарстана. Он управлял КамАЗом, который два дня назад насмерть сбил девушку. Об этом сообщает пресс-служба прикамской полиции.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, происшествие случилось 21 ноября около 17:10. На перекрестке улиц Лодыгина и Куйбышева при повороте направо грузовик наехал на девушку 1998 года рождения. Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу ул. Куйбышева.
В результате ДТП девушка скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.
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