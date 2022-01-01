Максим Артамонов
В Перми КамАЗ насмерть сбил девушку
Она переходила дорогу на пешеходном переходе
Вечером 21 ноября в в микрорайоне Крохалева в Перми под колёсами КамАЗа погибла девушка. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА» со ссылкой на ГИБДД.
В полиции уточнили, что смертельное ДТП произошло вечером, когда 24-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на ул. Лодыгина на разрешающий сигнал светофора.
За рулём наехавшего на неё грузовика был 35-летний водитель, который поворачивал на ул. Куйбышева.
В результате ДТП девушка погибла на месте.
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