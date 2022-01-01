Максим Артамонов Мэр Перми проведёт прямой эфир 24 ноября Чиновник приглашает пермяков обсудить актуальные темы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин анонсировал новую дату прямого эфира, который пройдёт 24 ноября на его странице ВКонтакте. Об этом Дёмкин сообщил в своём telegram-канале.

Мэр пригласил жителей Перми обсудить актуальные вопросы. Также чиновник пообещал ответить на вопросы, которые пермяки задавали ему ранее.

Прямой эфир состоится 24 ноября в 18:00 ВКонтакте.

Напомним, этот эфир должен был пройти 17 ноября, но Дёмкин отменил его «из-за изменений в рабочем графике».









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