Елена Синица Глава Перми Алексей Дёмкин отменил запланированный эфир О новой дате проведения прямого эфира сообщат позже Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин отметил проведение запланированного на 17 ноября прямого эфира. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что эфир отменяется из-за изменений в рабочем графике.





«О новой дате сообщу дополнительно. На вопросы, которые вы задавали в комментариях, обязательно поступят ответы», — добавил Дёмкин.

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