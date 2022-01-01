Елена Синица
Глава Перми Алексей Дёмкин отменил запланированный эфир
О новой дате проведения прямого эфира сообщат позже
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Глава Перми Алексей Дёмкин отметил проведение запланированного на 17 ноября прямого эфира. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что эфир отменяется из-за изменений в рабочем графике.
«О новой дате сообщу дополнительно. На вопросы, которые вы задавали в комментариях, обязательно поступят ответы», — добавил Дёмкин.
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