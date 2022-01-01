Елена Синица Строительство нового зоопарка в Перми завершится во втором квартале 2023 года Также объект должна будет посетить специальная комиссия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство нового зоопарка в Перми завершится во втором квартале 2023 года. Об этом "Новому компаньону" сообщили в краевом минстрое.

В ходе обсуждения на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента, депутат Анна Баранова поинтересовалась, будет ли построен этот объект к 300-летию города или же имеются риски. Глава регионального минстроя Андрей Колмогоров ответил, что работы ведутся, они будут выполнены в срок, также он предложил депутатам посетить стройку.





Баранова добавила, что жители города ждут этот объект к 300-летию Перми.





Зампред краевого правительства Ольга Антипина добавила, что зоопарк не откроется для посетителей сразу после того, как будет достроен.





«Нужно понимать, что он будет открыт для посещения минимум через полгода после того, как будет достроен. Специальная комиссия должна посетить объект и выдать разрешение, перед тем как будет разрешён показ животных», — сказала Антипина.





В региональном министерстве строительства «Новому компаньону» сообщили, что во втором квартале 2023 года запланировано завершение строительных работ и получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Далее будет проведено лицензирование объектов и переезд всех животных.





«Это будет не длительный процесс. Тут же, одномоментно, конечно, открытия для посещения не произойдет. Как минимум, животным потребуется адаптация на новом месте. После завершения этих процедур зоопарк откроет свои двери для посетителей. Все это произойдет в 2023 году», — сказали в ведомстве.





Ранее в краевом минстрое сообщали, что животных начнут перевозить уже в сентябре. Однако позже сроки переезда перенесли на октябрь. После того как всех животных перевезут на новое место, пройдёт лицензирование. До этого чиновники обещали, что пермяки смогут пойти в новый зоопарк летом 2023 года.





Напомним, новый зоопарк начали строить в 2017 году в Индустриальном районе Перми. Несколько раз сроки сдачи объекта переносились, были возбуждены уголовные дела. Стройка возобновилась лишь зимой этого года. Планируется, что новый зоопарк будет состоять из 56 объектов, которые предназначены для птиц, австралийских и ночных животных, а также обитателей гор.

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