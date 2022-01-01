Елена Синица Единую форму в школах поддерживают 4 из 10 родителей Перми При этом 44% считают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей стране Поделиться Твитнуть

Введение общероссийского стандарта школьной формы поддерживают 4 из 10 родителей Перми. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

Школьную форму как таковую поддерживают 6 из 10 пермяков. При этом 44% считают, что форма должна быть единой по всей стране. В то же время 15% придерживаются мнения, что модель и цвет формы должна устанавливать администрация школы.





Интересно, что 3 из 10 горожан считают, что школьная форма совсем не нужна. Причём чаще всего такой точки зрения придерживаются респонденты моложе 34 лет (33%). За единый стандарт в одежде выступают чаще, чем за возможность устанавливать требования к форме на уровне школ (40 и 22% соответственно).





Отцы выступают за единую школьную форму чаще матерей (46 и 30% соответственно).





Константин Долгановский

Напомним, ранее Минпросвещения выступило с предложением ввести в школах единую форму. Однако уточняется, что каждая школа самостоятельно сможет решить, какой именно будет форма.

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