Максим Артамонов Российские школы могут передать с муниципального уровня на региональный С таким предложением выступило Минпросвещения Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В России планируется передать школы с муниципального уровня на региональный, убрать из законодательства понятие «образовательная услуга», а с педагогов снять часть бюрократической нагрузки. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на «правительственном часе» в Госдуме.

Чиновник назвал три основные направления работы министерства по «совершенствованию системы образования»:

— дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России;

— введение единой школьной формы, пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно;

— передача школ на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования.





Эти поправки внесены на рассмотрение в Государственную думу РФ. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, депутаты «постараются рассмотреть эту законодательную инициативу».





В краевом минобре пока воздержались от каких-либо комментариев, сославшись на то, что Кравцов только вышел с этим предложением к депутатам. На сегодня в Пермском крае существует более 470 школ, в Перми — 101.

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