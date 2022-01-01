Максим Артамонов Министр транспорта Пермского края избавился от приставки «и.о.» Сергей Вешняков возглавляет ведомство больше трёх месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

И.о. министра транспорта Пермского края Сергей Вешняков утверждён в должности. Об этом сообщает «Коммерсантъ.Прикамье» со ссылкой на свои источники в региональном кабмине.

Источник заявил, что утверждение чиновника состоялось 9 ноября. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе краевых властей.

Сергей Вешняков был назначен исполняющим обязанности руководителя министерства транспорта Пермского края в августе этого года. Ранее он возглавлял КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, а до этого работал первым заместителем главы администрации Ленинского района Перми.

До Вешнякова краевой минтранс возглавлял Андрей Алякринский. Он с ноября 2020 года работал в статусе и.о. министра транспорта, а с февраля 2021 года избавился от приставки "и.о.". В августе 2022-го Алякринского назначили заместителем председателя правительства Пермского края. Теперь он курирует минтранс и минстрой.

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