И.о. министра транспорта Пермского края назначен Сергей Вешняков Ранее он возглавлял КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Исполняющим обязанности руководителя министерства транспорта Пермского края назначен Сергей Вешняков, сообщает «Коммерсант-Прикамье». В краевом правительстве подтвердили эту информацию.

Ранее Вешняков возглавлял КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, а до этого работал первым заместителем главы администрации Ленинского района Перми.

Напомним, ранее краевой минтранс возглавлял Андрей Алякринский: с ноября 2020 года он работал в статусе и.о. министра транспорта, а с февраля 2021 года избавился от приставки и.о. В августе 2022-го Алякринский был назначен заместителем председателя правительства Пермского края и начал курировать минтранс и минстрой.

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