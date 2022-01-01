Мария Сыропятова Новый вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский будет курировать минтранс и минстрой Дмитрий Махонин отметил, что положительно оценивает динамику работы этих ведомств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новый вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский будет курировать минтранс и минстрой.

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил на заседании краевого правительства нового вице-премьера Андрея Алякринского.

В этом статусе Андрей Алякринский приступил к работе 1 августа 2022 года. Ранее он возглавлял краевой минтранс. В сфере ответственности Андрея Алякринского будут два министерства: минтранс и минстрой.

Дмитрий Махонин отметил, что положительно оценивает динамику работы этих ведомств.

Также глава региона добавил, что Андрею Алякринскому предстоит заниматься вопросами обманутых дольщиков, строительства проблемных многоквартирных домов. Ему также предстоит полностью завершить работу с долгостроями.

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