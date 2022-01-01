Елена Синица Глава минтранса Прикамья назначен зампредом краевого правительства Андрей Алякринский будет курировать инфраструктурный блок Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

Глава краевого минтранса назначен заместителем председателя правительства Пермского края. Он будет курировать инфраструктурный блок.

При этом Алякринский не будет совмещать должности. Как пояснил «Новому компаньону» источник в краевом правительстве, кто будет и.о. министра транспорта, станет известно на заседании правительства в среду, 3 августа.





Андрей Алякринский с ноября 2020 года работал в статусе и.о. министра транспорта Пермского края, избавился от приставки и.о. в феврале 2021-го. Ранее, с 2017 по 2020 год, занимал пост первого заместителя директора ЗАО "Юкон Групп".





Ранее должность зампреда правительства по инфраструктурным вопросам занимал Григорий Невоструев, однако он оставил пост в июле прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.