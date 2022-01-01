Максим Артамонов В выходные фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером российского кинопроката За полтора месяца кинолента собрала почти 816 млн руб. Поделиться Твитнуть

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Кинолента Антона Мегердичева «Сердце Пармы», снятая по мотивам одноимённого романа Алексея Иванова, вновь возглавила российский кинопрокат за минувшие выходные. При этом фильм возглавил отечественный кинопрокат уже седьмой раз подряд. Об этом сообщается на сайте Кinobusiness.com.

Всего за полтора месяца с момента выхода на экраны фильм собрал около 816 млн руб. — это 29-й результат за всю историю российского кино.

По итогам трёх дней, с 17 по 20 ноября, лидером кинопроката в РФ и СНГ стала кинокартина «Сердце Пармы» — 44 млн руб. Вторую позицию занял фильм «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (без РФ и Белоруссии) со сборами в 42 млн руб. (142 млн руб. всего). Тройку лидеров замкнул фильм «Петр I: последний царь и первый император» — сборы в 40 млн руб. (196 млн руб. всего).

В целом за минувший уик-энд российские кинотеатры собрали 315 млн руб.

Напомним, за первые два уикенда картина Антона Мегердичева, снятая по мотивам романа Алексея Иванова, заработала 313,1 млн руб. Фильм «Сердце Пармы» также установил рекорд продаж билетов в кинотеатрах Перми.

Съёмки фильма проходили в 2019 и 2020 годах в Пермском крае. На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города.

Ранее сообщалось, что сервис 2ГИС нанёс на карту основные места съёмок фильма.

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