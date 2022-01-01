Елена Синица Вновь объявлен отбор авиакомпании для выполнения рейсов из Перми в Минск Максимальный размер субсидии составляет 61,6 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое министерство транспорта объявило отбор авиакомпании, которая займётся субсидируемыми рейсами из Перми в Минск. Документ опубликован на сайте ведомства.

Максимальный размер субсидии из регионального бюджета составляет 61,6 млн руб. Перевозчик должен осуществить 78 парных рейсов с 1 апреля по 31 декабря 2023 года. Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю.





Заявки на участие в отборе будут приниматься до 17 декабря.





Напомним, ранее стало известно, что с 26 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит регулярную полётную программу из Перми в Минск. Пресс-служба аэропорта Большое Савино тогда пояснила, что авиабилеты уже есть в продаже, а для поездки не потребуется ни виза, ни загранпаспорт.





Планировалось, что прямые рейсы в столицу Белоруссии будут выполняться по средам и воскресеньям, а часть перелётов субсидируется.





Однако позднее «Уральские авиалинии» отменили полётную программу из-за низкого спроса на билеты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.