Елена Синица Прокуратура поставила на контроль расследование ДТП с участием скорой помощи ДТП случилось на федеральной трассе «М7 Волга» Поделиться Твитнуть

Прокуратура Краснокамска взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного из-за ДТП на федеральной трассе «М7 Волга». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пятницу, 18 ноября, в 10.30 на 458-м км дороги М7-Волга произошла авария с участием трёх автомобилей. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи, который отбросило на автомобиль Lada Granta.





В результате аварии погибла 75-летняя женщина, которая находилась в автомобиле медиков. Ещё три человека пострадали. Два пассажира «скорой помощи» 1986 года рождения и водитель получили травмы различной степени тяжести.





По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ — Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция по этой статье — от принудительных работ на срок до четырех лет до лишения свободы до пяти лет.

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