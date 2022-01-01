Максим Артамонов В Пермском крае в аварии погибла пациентка скорой помощи Полиция возбудила уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полицейские возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с автомобилем скорой помощи, которое произошло накануне под Краснокамском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В пятницу, 18 ноября, в 10.30 на 458-м км дороги М7-Волга произошла авария с участием трёх автомобилей. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи, который отбросило на автомобиль Lada Granta.

В результате аварии погибла 75-летняя женщина, которая находилась в автомобиле медиков. Ещё три человека пострадали. Два пассажира «скорой помощи» 1986 года рождения и водитель получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ — Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция по этой статье — от принудительных работ на срок до четырех лет до лишения свободы до пяти лет.

Позже стало известно, что ход расследования уголовного дела о смертельном ДТП взяла на контроль прокуратура Краснокамска.





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