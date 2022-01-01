Максим Артамонов Следком начал проверку по факту гибели рабочего, который упал со строительной площадки Театра-Театра Мужчина скончался в больнице Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту смерти рабочего в медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что 31 октября мужчина упал со строительных лесов во время работы по реконструкции здания. Его отвезли в медицинское учреждение, но спасти рабочего от полученных травм врачам не удалось — он скончался во время операции.

Сейчас опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, истребована документация о проводимых работах.

Напомним, ранее Государственная инспекция труда в Пермском крае сообщала, что погибший работал у индивидуального предпринимателя в должности разнорабочего. При этом предприниматель скрыл от трудовой инспекции гибель рабочего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.