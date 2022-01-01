Максим Артамонов
Следком начал проверку по факту гибели рабочего, который упал со строительной площадки Театра-Театра
Мужчина скончался в больнице
СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту смерти рабочего в медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что 31 октября мужчина упал со строительных лесов во время работы по реконструкции здания. Его отвезли в медицинское учреждение, но спасти рабочего от полученных травм врачам не удалось — он скончался во время операции.
Сейчас опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, истребована документация о проводимых работах.
Напомним, ранее Государственная инспекция труда в Пермском крае сообщала, что погибший работал у индивидуального предпринимателя в должности разнорабочего. При этом предприниматель скрыл от трудовой инспекции гибель рабочего.
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