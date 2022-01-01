Елена Синица В Перми погиб рабочий, упавший со строительной площадки Театра-Театра Происшествие случилось 31 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми погиб рабочий, упавший со строительной площадки Театра-Театра. Происшествие случилось 31 октября. Об этом сообщает краевая трудовая инспекция.

Поясняется, что рабочий упал со строительных лесов. Он работал у индивидуального предпринимателя в должности разнорабочего. При этом предприниматель скрыл от трудовой инспекции гибель рабочего.





Сначала пострадавший поступил в отделение Городской клинической больницы им. Тверье, где после осмотра было принято решение об экстренной операции пострадавшего. Во время операции пострадавший скончался.





По результатам расследования будут приняты меры административного характера, материалы направят в следственные органы.

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