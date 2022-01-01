Максим Артамонов В Иркутске суд два месяца арестовал экс-министра местного минздрава Якова Сандакова Следователи обвиняют его в мошенничестве и взятке Поделиться Твитнуть

Фото: личная страницы Якова Сандакова во "Вконтакте"

По ходатайству следствия Кировский районный суд Иркутска избрал мера пресечения в виде заключения под стражу бывшего министра здравоохранения Иркутской области, уроженца Перми Якова Сандакова. Он арестован на два месяца. Об этом сообщается на сайте следственного комитета по региону.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявил экс-чиновнику обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас следователи СК проводят необходимые следственные действия.

Напомним, в СК считают, что чиновники минздрава Иркутской области искусственно завысили цену медицинского оборудования, которое они приобретали для нужд учреждений здравоохранения региона, на 10 млн руб. По версии следствия, Сандаков получил через посредника взятку в размере 7 млн руб. за помощь коммерческой структуре в заключении контракта на поставку эндоскопической системы за 150 млн руб.

Яков Сандаков родился в Перми в 1980 году, окончил Пермский медуниверситет. С 2009 года возглавлял в Перми Центр профессиональной медицины. Затем работал заместителем главного врача по хирургии Городской детской больницы № 15. С 2014 года занимал должность заведующего хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве, работал заместителем главного врача Диагностического центра № 3. С апреля 2020 года был главным врачом московской городской поликлиники № 109. В ноябре того же года возглавил минздрав Иркутской области.

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