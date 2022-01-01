Максим Артамонов В Перми и других городах прошли обыски по делу экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова Самого чиновника уже задержали и обвиняют в коррупции и мошенничестве Поделиться Твитнуть

Фото: личная страницы Якова Сандакова во "Вконтакте"

В Иркутске следователи задержали бывшего главу областного минздрава пермяка Якова Сандакова. Он проходит фигурантом уголовного дела о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования дела в отношении экс-чиновника и других должностных лиц министерства, а также сотрудников коммерческих организаций в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми прошли обыски. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следком считает, что чиновники минздрава Иркустской области искусственно завысили цену медицинского оборудования, которое они приобретали для нужд учреждений здравоохранения региона, на 10 млн руб. По версии следствия, Сандаков получил через посредника взятку в размере 7 млн руб. за помощь коммерческой структуре в заключении контракта на поставку эндоскопической системы за 150 млн руб.

Сейчас следователи настаивают на избрании меры пресечения бывшему министру в виде заключения под стражу.

Яков Сандаков родился в Перми в 1980 году, закончил Пермский медуниверситет. С 2009 года возглавлял в Перми Центр профессиональной медицины. Затем он работал заместителем главного врача по хирургии Городской детской больницы №15. С 2014 года занимал должность заведующего хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве, работал заместителем главного врача Диагностического центра №3. С апреля 2020 года был главным врачом московской городской поликлиники №109. В ноябре того же года он возглавил минздрав Иркутской области.





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