Елена Синица Режиссёр Олег Фомин планирует снять в Прикамье два фильма Названия и детали пока не раскрываются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с актёрами Фёдором и Виктором Добронравовыми и режиссёром Олегом Фоминым. Они планируют снять в Пермском крае два фильма. Об этом Махонин написал в своём телеграм-канале.

«Названия и детали пока раскрыть не могу, но задумка у фильмов хорошая — добрые комедии сейчас нам особенно нужны. Будем следить за анонсами», — написал Махонин.





Он также добавил, что поручил Минкульту и Центру развития кинопроизводства помочь с подбором локаций.





Ранее сообщалось, что пять фильмов, снятых в Пермском крае, получат рибейт из регионального бюджета. Краевой минкульт определил победителей заключительного этапа отбора на получение субсидии.

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