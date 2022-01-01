Елена Синица Фильм «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова-2» получит 19,2 млн руб. рибейта Краевой минкульт определил победителей заключительного этапа отбора на получение субсидии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пять фильмов, снятых в Пермском крае, получат рибейт из регионального бюджета. Краевой минкульт определил победителей заключительного этапа отбора на получение субсидии. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, кинокомпания «СТВ» получит 1,6 млн руб. за проект «По щучьему велению» (0+), «Интерфест» за работу над фильмом «Она танцует» (12+) получит более 4,3 млн руб. Помимо этого, за «Многотрудную жизнь Ивана Семенова-2» (6+) кинокомпания «Проспект Мира» получит возврат из краевого бюджета более 19,2 млн руб.





Также более 7,9 млн руб. получит кинокомпания «Форест-фильм» за съёмки драмы «Фрау» (12+). Создатели картины «Чувства Анны» (18+) — кинокомпания «Трумен Пикчерз» — получит выплату в размере 1,8 млн руб.

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