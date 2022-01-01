Елена Синица В Перми проведен текущий ремонт Коммунального моста Ремонт проводился в ночное время Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми проведен текущий ремонт Коммунального моста. Об этом сообщает горадминстрация.

В МКУ «Пермблагоустройство» уточнили, что перед началом зимнего сезона на Коммунальном мосту был выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.





За счет этого будет обеспечен безопасный проезд автомобильного транспорта в зимнее время. Работы выполняла подрядная организация ООО «ТСК». Ремонт проводился в ночное время, чтобы свести к минимуму неудобства для автомобилистов.





Ранее сообщалось, что власти приняли решение до начала юбилейного для Перми 2023 года оборудовать Коммунальный мост архитектурной подсветкой, подрядчик уже приступил к монтажу.

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