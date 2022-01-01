Подрядчик приступил к монтажу архитектурной подсветки на Коммунальном мосту
Она заработает в конце декабря
Власти приняли решение до начала юбилейного для Перми 2023 года оборудовать Коммунальный мост архитектурной подсветкой, подрядчик уже приступил к монтажу. Об этом в тг-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.
«Сейчас мост очень тёмный и сильно контрастирует с яркой обновлённой набережной», — отметил он.
Финансирование работ осуществляется за счёт краевого бюджета.
Сообщается, что подсветка будет проецироваться на опоры моста и пространство под арками. Кроме того, на опорах освещения появится иллюминация с использованием светодиодных конструкций.
«Это позволит создавать различные светодинамические сценарии в зависимости от контекста», — прокомментировал градоначальник.
Включить подсветку планируется во второй половине декабря.
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