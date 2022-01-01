Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло девять пожаров Погибших и травмированных на пожарах нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки, 15 ноября, в Пермском крае произошло девять пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, по одному пожару произошло в Краснокамском, Чайковском, Осинском городских округах, а также в Кунгурском, Куединском, Кишертском, Кудымкарском, Пермском и Юсьвинском муниципальных округах.





Погибших и травмированных на пожарах нет. За аналогичный период прошлого года (15 ноября 2021 года) произошло 10 пожаров, добавили в МЧС.





Ранее сообщалось , что в Перми в частном доме на пожаре погиб человек.

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