Елена Синица
В Перми в частном доме на пожаре погиб человек
Происшествие случилось утром 16 ноября
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В Перми на ул.Тихорецкой утром 16 ноября случился пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Поясняется, что возгорание произошло в частном доме. К месту происшествия выезжали 44 человека личного состава и 12 единиц техники.
«К сожалению, в результате пожара обнаружен погибший», — добавили в ведомстве.
Сейчас проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины возникновения пожара устанавливаются.
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