Елена Синица В Перми в частном доме на пожаре погиб человек Происшествие случилось утром 16 ноября Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на ул.Тихорецкой утром 16 ноября случился пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Поясняется, что возгорание произошло в частном доме. К месту происшествия выезжали 44 человека личного состава и 12 единиц техники.





«К сожалению, в результате пожара обнаружен погибший», — добавили в ведомстве.





Сейчас проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины возникновения пожара устанавливаются.

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