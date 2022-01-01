Елена Синица
Восстановлено движение поездов на перегоне Лёвшино-Голованово
Движение запустили 15 ноября в 22:05
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Движение поездов на перегоне Лёвшино-Голованово восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Как уточняют в ведомстве, движение поездов было открыто 15 ноября в 22:05 по местному времени. На месте происшествия работали восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная и Чусовская. Сейчас движение пригородных поездов возобновляется в полном объёме.
Напомним, что на перегоне Левшино — Голованово «КамАЗ» с поднятым кузовом повредил железнодорожные пути, наехав на одну из опор при съезде с Чусовского моста. В результате ДТП нарушилась целостность пролёта железнодорожного путепровода — сместилась рельсошпальная решета. Никто не пострадал.
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