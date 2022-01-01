Максим Артамонов В Пермском крае на перегоне Лёвшино—Голованово приостановлено движение из-за аварии Грузовик зацепил кузовом железнодорожные пути Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На перегоне Левшино—Голованово «КамАЗ» с поднятым кузовом повредил железнодорожные пути, наехав на одну из опор при съезде с Чусовского моста. Авария привела к остановке движения на перегоне. Об этом сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось в 16:00. В результате ДТП нарушилась целостность пролёта железнодорожного путепровода — сместилась рельсошпальная решета. Никто не пострадал.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также пермский транспортный прокурор и восстановительные поезда станций Пермь Сортировочная и Чусовская. Было временно задержано движение пригородных поездов, курсирующих между станциями Пермь II, Чусовская и Лысьва.

Авария привела к большой пробке на Чусовском мосту.

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