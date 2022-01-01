Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На «Дягилев+» будет представлен оммаж Курту Вайлю
Впервые в Перми выступит танцевальная группа musicAeternaDance
Как стало известно «Новому компаньону», на мини-фестивале «Дягилев+» (18+), который пройдёт на «Заводе Шпагина» с 24 по 27 декабря, будет показан специальный проект «Посвящение Курту Вайлю» (18+), в центре которого – танцевальный перформанс YOUKALI.
Как сказано на сайте
Дома Радио, композиторы-резиденты Дома Радио (Санкт-Петербург) Теодор
Курентзис, Вангелино Курентзис, Андреас Мустукис, Алексей Ретинский, Алексей
Сюмак и FM Einheit пишут для этого проекта свои версии песен Курта Вайля на
слова Бертольда Брехта и других авторов. Зонги Вайля из мюзиклов 1920-30-х
годов, опер «Расцвет и падение города Махагони» и «Трёхгрошовой оперы»,
самостоятельные миниатюры, превратившиеся в широко распространённые джазовые
стандарты или оставшиеся жемчужинами кабаретного репертуара 1930-х, изменятся с
разной степенью узнаваемости. Близкие к оригиналу аранжировки или радикально
новые авторские прочтения песен рассчитаны на исполнительские и творческие силы
musicAeterna (солисты хора и оркестра, камерный хор), во многих используется
неакадемический инструментарий – от электроники до терменвокса, от
препарированного фортепиано до банджо.
Собрание песен-оммажей лежит в основе танцевального
перформанса, в котором впервые будет представлена новая труппа Дома Радио –
musicAeterna Dance. Режиссёр Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова,
известные пермякам по постановке «Мистерии на конец времён» Карла Орфа, создают
масштабную постановку с участием около 50 артистов (музыкантов, перформеров и
статистов) в жанре сюрреалистического кабаре. В спектакле нет сквозного сюжета,
но есть прочная, связующая все номера-этюды смысловая нить и открытый финал.
Название постановки YOUKALI повторяет название песни Курта
Вайля, впервые прозвучавшей как инструментальное «Танго-хабанера» в 1934 году и
ставшей популярной после того, как в 1935 году Роже Ферне написал к этой музыке
мечтательные и меланхоличные стихи:
Юкали – страна моих
желаний,
Юкали – лишь счастье и
приятные сны,
Но есть мечта, и нет
любви,
Как нет на свете
Юкали!
Лирические и трагикомические, реалистичные и химерические
персонажи спектакля находятся в тревожном ожидании поезда, который увезёт их в
страну несбыточного счастья. Зал ожидания – лиминальное, переходное
пространство – высвечивает не только страхи и тревоги каждого пассажира, но и
природу несуществующей страны Юкали: край подлинного счастья находится в каждом
из нас здесь и сейчас. Поезд до станции Юкали всё-таки придёт на вокзал. Но кто
дождётся его отправления и у кого есть билет?
Премьера перформанса состоится 29 и 30 ноября в
Санкт-Петербурге.
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