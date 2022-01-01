Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На «Дягилев+» будет представлен оммаж Курту Вайлю Впервые в Перми выступит танцевальная группа musicAeternaDance Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба musicAeterna

Как стало известно «Новому компаньону», на мини-фестивале «Дягилев+» (18+), который пройдёт на «Заводе Шпагина» с 24 по 27 декабря, будет показан специальный проект «Посвящение Курту Вайлю» (18+), в центре которого – танцевальный перформанс YOUKALI.

Как сказано на сайте Дома Радио, композиторы-резиденты Дома Радио (Санкт-Петербург) Теодор Курентзис, Вангелино Курентзис, Андреас Мустукис, Алексей Ретинский, Алексей Сюмак и FM Einheit пишут для этого проекта свои версии песен Курта Вайля на слова Бертольда Брехта и других авторов. Зонги Вайля из мюзиклов 1920-30-х годов, опер «Расцвет и падение города Махагони» и «Трёхгрошовой оперы», самостоятельные миниатюры, превратившиеся в широко распространённые джазовые стандарты или оставшиеся жемчужинами кабаретного репертуара 1930-х, изменятся с разной степенью узнаваемости. Близкие к оригиналу аранжировки или радикально новые авторские прочтения песен рассчитаны на исполнительские и творческие силы musicAeterna (солисты хора и оркестра, камерный хор), во многих используется неакадемический инструментарий – от электроники до терменвокса, от препарированного фортепиано до банджо.

Собрание песен-оммажей лежит в основе танцевального перформанса, в котором впервые будет представлена новая труппа Дома Радио – musicAeterna Dance. Режиссёр Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова, известные пермякам по постановке «Мистерии на конец времён» Карла Орфа, создают масштабную постановку с участием около 50 артистов (музыкантов, перформеров и статистов) в жанре сюрреалистического кабаре. В спектакле нет сквозного сюжета, но есть прочная, связующая все номера-этюды смысловая нить и открытый финал.

Название постановки YOUKALI повторяет название песни Курта Вайля, впервые прозвучавшей как инструментальное «Танго-хабанера» в 1934 году и ставшей популярной после того, как в 1935 году Роже Ферне написал к этой музыке мечтательные и меланхоличные стихи:

Юкали – страна моих желаний,

Юкали – лишь счастье и приятные сны,

Но есть мечта, и нет любви,

Как нет на свете Юкали!

Лирические и трагикомические, реалистичные и химерические персонажи спектакля находятся в тревожном ожидании поезда, который увезёт их в страну несбыточного счастья. Зал ожидания – лиминальное, переходное пространство – высвечивает не только страхи и тревоги каждого пассажира, но и природу несуществующей страны Юкали: край подлинного счастья находится в каждом из нас здесь и сейчас. Поезд до станции Юкали всё-таки придёт на вокзал. Но кто дождётся его отправления и у кого есть билет?

Премьера перформанса состоится 29 и 30 ноября в Санкт-Петербурге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.