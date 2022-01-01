Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» MusicAeterna затанцует Теодор Курентзис набирает балетную труппу Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Частное учреждение культуры MusicAeterna объявляет open call для профессиональных танцоров и перформеров. Сообщение об этом появилось на сайте журнала «Музыкальная жизнь».

MusicAeterna создает собственную хореографическую труппу — musicAeterna Dance. Труппа, состоящая из 10-12 артистов, будет регулярно участвовать в балетных, оперных и перформативных постановках и будет иметь свой уникальный вектор развития.

От исполнителей требуется высокий уровень владения техниками современного танца и навыками импровизации, опыт участия в различных постановках и перформансах. Условия — оплачиваемая работа на постоянной основе в Санкт-Петербурге, командировки и поездки, работа с музыкантами и хором musicAeterna, дружный коллектив. Для того чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету. Заявки принимаются до 27 августа включительно.

Состав команды: Теодор Курентзис (художественный руководитель), Анна Гусева (режиссер), Анастасия Пешкова (хореограф), Мария Крамар (куратор). Анна Гусева и Анастасия Пешкова — постановщики «Мистерии на конец времён» Карла Орфа на Дягилевском фестивале 2022 года.

Члены отборочного жюри: Нина Гастева, Нанин Линнинг, Владимир Варнава. Кастинг пройдет 31 августа и 1 сентября 2022 года по адресу: Дом Радио, ул. Итальянская, 27, Санкт-Петербург.

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