Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Определены даты проведения «Дягилев +» Концерты пройдут на территории Завода Шпагина Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

По информации «Нового компаньона», определены даты проведения мини-фестиваля «Дягилев +» (16+) в 2022 году: он пройдёт в Перми с 24 по 27 декабря.

Местом проведения станут помещения Завода Шпагина — бывшие цеха «Литера А» и «Литера Д». По словам директора Дягилевского фонда Дианы Колмогоровой, строительные работы на новом здании Пермской художественной галереи не помешают фестивалю, проход к «Литере А» будет освобождён от техники и стройматериалов.

Музыкальный рождественский мини-фестиваль «Дягилев +»(16+) в Перми проводят Теодор Курентзис и MusicAeterna. В программе, по традиции, симфонические и камерные концерты, музыкальные перформансы и профессиональные мастер-классы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.