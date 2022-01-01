Максим Артамонов Священник из Пермского края записал видеообращение из зоны боевых действий на Украине Отец Дорофей служит там молебны в составе шестой дивизии Поделиться Твитнуть

Скриншот видеообращения

Бывший настоятель Белогорского монастыря отец Дорофей (Гильмияров) рассказал о ситуации в зоне боевых действий на Украине, куда он отправлися два месяца назад. Священнослужитель записал видеообращение, которое опубликовал паблик Центр Военно-Спортивной Подготовки «Стрелец».

На кадрах видно, что священнослужитель находится в полевых условиях. По его словам, сейчас он вместе с военнослужащими в составе шестой дивизии.

«В очередной раз поменяли место дислокации — чистое поле, небольшой лес. Перемещаемся только по территории маленьких лесных участков. Сегодня отслужил обедницу, у нас причастилось небольшое количество людей. Служим молебны, общаемся», — рассказал он.

Напомним, принять участие в военной спецоперации РФ на Украине отец Дорофей решил в сентябре. Он пояснил, что будет помогать участникам боевых действий — молиться вместе с ними, «встречать, провожать, кого-то крестить, а кого-то отпевать».

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