Максим Артамоновкорреспондент
Пермская епархия отправит священников в военкоматы и пункты мобилизаций
Они будут читать молебны резервистам и раздавать молитвословы и крестики
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Как сообщает пресс-служба Пермском епархии, патриарх Кирилл благословил всех епархиальных архиереев организовать в сотрудничестве с руководителями регионов РФ в военкоматах и пунктах мобилизации (доподготовки) «пастырское окормление мобилизованных».
В РПЦ объяснили это решение тем, что мобилизованные «нуждаются в напутственном слове и духовной поддержке».
На местах священники будут «совершать молебны, сопровождая их напутственными словами на прохождение воинского служения, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы». Кроме того, служителям религиозного культа поручено исповедовать и крестить мобилизованных резервистов.
Сколько будет священников в военкоматах и на пунктах сбора — не уточняется.
Напомним, в конце сентября стало известно, что в военной спецоперации РФ на Украине примет участие настоятель Белогорского монастыря отец Дорофей (Гильмияров). Он будет помогать участникам боевых действий — молиться вместе с ними, «встречать, провожать, кого-то крестить, а кого-то отпевать».
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