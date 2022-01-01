Максим Артамонов корреспондент Игумен Белогорского монастыря отправился на спецоперацию Он планирует стать фронтовым священником Поделиться Твитнуть

отец Дорофей (Гильмияров) / фото: паблик "Православные миряне Пермского края"

В военной спецоперации на Украине примет участие настоятель Белогорского монастыря отец Дорофей (Гильмияров). Об этом сообщается в паблике «Православные миряне Пермского края» ВКонтакте.

Священник намерен помогать участникам боевых действий - молиться вместе с ними, «встречать, провожать, кого-то крестить, а кого-то отпевать».

Гильмияров возглавлял Белогорский монастырь 10 лет, с 2010 года он был игуменом.

В Первую мировую войну фронтовым священником также работал белогорский настоятель отец Серафим Кузнецов.

Белогорский Свято-Николаевский монастырь — мужской монастырь на Белой горе в Кунгурском округе Пермского края. Находится в 70 км к югу от центра Перми и в 40 км к западу от Кунгура.

Напомним, 29 сентября власти заявили , что повестки о мобилизации получили 100% подлежащих призыву жителей Прикамья. С 26 числа проведено уже четыре отправки. Призывников отправляют автобусами и поездами в Тюменскую и Свердловскую область для обучения и специальной подготовки. Мобилизация в Пермском крае будет завершена до 1 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.