Максим Артамоновкорреспондент
Игумен Белогорского монастыря отправился на спецоперацию
Он планирует стать фронтовым священником
В военной спецоперации на Украине примет участие настоятель Белогорского монастыря отец Дорофей (Гильмияров). Об этом сообщается в паблике «Православные миряне Пермского края» ВКонтакте.
Священник намерен помогать участникам боевых действий - молиться вместе с ними, «встречать, провожать, кого-то крестить, а кого-то отпевать».
Гильмияров возглавлял Белогорский монастырь 10 лет, с 2010 года он был игуменом.
В Первую мировую войну фронтовым священником также работал белогорский настоятель отец Серафим Кузнецов.
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