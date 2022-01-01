Елена Синица ДК им. Чехова перейдёт в муниципальную собственность в конце ноября Объект выкупят за 74,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская гордума одобрила приобретение ДК им. Чехова и земельного участка под ним в муниципальную собственность за 74,7 млн руб. Решение принято на пленарном заседании 15 ноября.

В ходе заседания и.о. замглавы Перми Ольга Андрианова добавила, что право собственности города на объект зарегистрируют 30 ноября. Она также отметила, что техническое состояние ДК позволяет его эксплуатировать, поэтому текущий ремонт помещений будет проводиться без приостановки деятельности.





Напомним, летом этого года стало известно, что ДК им. Чехова будет выкуплен в муниципальную собственность за 80,35 млн руб. Решение разрешить мэрии Перми выкупить здание с земельными участками приняли депутаты Пермской гордумы на пленарном заседании 28 июня.





Позднее при проверке ДК прокуратура обнаружила , что в нём есть защитное сооружение — бомбоубежище. Информации об этом не было в технической документации и Едином госреестре недвижимости.





В связи с этим приобретение ДК в муниципальную собственность пермскими властями было отложено до пересчёта суммы покупки в сторону уменьшения.





ДК им. Чехова был построен в 1957 году работниками кабельного завода. Затем он переходил от одной коммерческой организации к другой и в итоге оказался в собственности ООО «Недвижимость+». В апреле 2022 года стало известно о планах на выкуп объекта в муниципальную собственность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.