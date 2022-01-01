Максим Артамонов корреспондент В пермском ДК им. Чехова нашли бомбоубежище В связи с этим передача здания в муниципальную собственность отложена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При проверке ДК им. Чехова в Орджоникидзевском районе Перми прокуратура обнаружила, что в нём есть защитное сооружение — бомбоубежище. Информации о нём не было в технической документации и в Едином госреестре недвижимости. Об этом стало известно на заседании комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом, сообщили в пресс-службе гордумы.

В связи с этим приёмка и приобретение ДК в муниципальную собственность пермскими властями отложены. Также отсрочена регистрация права собственности города на этот объект, а сумма, за которую мэрия Перми будет выкупать дворец, должна быть уменьшена.

Напомним, летом этого года стало известно, что ДК им. Чехова (ул. Репина, 20) будет выкуплен в муниципальную собственность за 80,35 млн руб. Решение разрешить мэрии Перми выкупить здание с земельным участком приняли депутаты Пермской гордумы на пленарном заседании 28 июня.

В планах департамента культуры администрации Перми сразу после выкупа начать эксплуатацию объекта. Также обсуждается возможность ремонта здания.

ДК им. Чехова был построен в 1957 году работниками кабельного завода. Затем он переходил от одной коммерческой организации к другой и в итоге оказался в собственности ООО «Недвижимость+». В апреле 2022 года стало известно о планах на выкуп объекта в муниципальную собственность.

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