Мария Сыропятова Депутаты Пермской городской думы поддержали выкуп ДК на Гайве в муниципальную собственность Процедура может завершиться в конце июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дворец культуры им. Чехова (ул. Репина, 20) будет выкуплен в муниципальную собственность за 80 млн 350 тыс. руб. Решение разрешить мэрии Перми выкупить здание с земельным участком приняли депутаты Пермской гордумы на пленарном заседании 28 июня 2022 года. Ожидается, что регистрация имущества в собственность города будет завершена в июле.

В планах департамента культуры администрации Перми сразу после выкупа начать эксплуатацию объекта в интересах жителей Перми. Также обсуждается возможность ремонта здания.





Напомним, ДК был построен в 1957 году работниками кабельного завода. Затем он переходил от одной коммерческой организации к другой и в итоге оказался в собственности ООО «Недвижимость+». В апреле 2022 года стало известно о планах на выкуп объекта в муниципальную собственность.

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