Мария Сыропятова ДК им. Чехова планируют выкупить в муниципальную собственность в июле 2022 года Ремонт Дворца культуры оценивается в 36 млн рублей Поделиться Твитнуть

ДК им. Чехова / фото: Пермская городская дума

Выкуп в муниципальную собственность ДК им. Чехова (ул. Репина, 20) с земельными участками планируется завершить к концу июля. Об этом на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы сообщил и.о. начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Соснин. Стоимость выкупа, по его словам, будет снижена до 80 млн 350 тыс. руб. Ранее стоимость оценивалась в 85 млн руб.





Напомним, ДК был построен в 1957 году работниками кабельного завода. Затем он переходил от одной коммерческой организации к другой и в итоге оказался в собственности ООО «Недвижимость+». В апреле 2022 года стало известно о планах на выкуп объекта в муниципальную собственность.





«Выросла численность жителей в районе. Как следствие — увеличилась потребность в заполнении досуга детей и молодёжи», — обосновал решение о выкупе Александр Соснин.





Депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников поинтересовался, как быстро будет выкуплен объект и когда начнёт работать для жителей Гайвы.





«Планируем, что учреждение заработает сразу после передачи в муниципальную собственность, — отметил начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации города Василий Головин.





Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе попросил уточнить, соответствует ли нормативному состоянию здание и требуются ли средства для его ремонта.





«Здание работает, там занимаются коллективы, работают арендаторы, включая заведения общественного питания и батут-центр. Эти организации проверяются надзорными организациями. Поскольку арендаторы продолжают работу, считаем, что здание работоспособно», — прокомментировал ситуацию Василий Головин. Он сообщил, что сформирована смета для ремонта здания в 36 млн руб. Однако в городской бюджет эти средства пока не заложены.





Депутат гордумы Михаил Бесфамильный попросил уточнить, на какое количество людей будет рассчитан ДК.





«Речь о примерно 250 получателях муниципальных услуг, — ответил Головин. — Помимо муниципальных услуг, будут предоставляться и платные».





Все муниципальные учреждения имеют право принимать внебюджетные средства для формирования заработной платы сотрудников, пояснил Александр Соснин. Он отметил, что в ДК им. Чехова будут проводить порядка 150 мероприятий в год.





По итогам обсуждения комитет по инвестициям рекомендовал гордуме поддержать решение о выкупе недвижимости по ул. Репина, 20 в муниципальную собственность.





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