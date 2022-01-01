Елена Синица Пермская мэрия попытается купить ДК им.Чехова дешевле Власти закажут оценку стоимости объекта Поделиться Твитнуть

ДК им. Чехова / фото: Пермская городская дума

Городские власти планируют заказать оценку стоимости ДК им.Чехова. Вследствие чего цена объекта может снизиться. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Эдуард Хайруллин на пленарном заседании гордумы.

«85 млн рублей — это оценка, которую заказал продавец. Мы тоже закажем свою оценку, и, возможно, стоимость будет меньше. Но точно не выше заявленной суммы», — сказал Хайруллин.





Напомним, ранее депутат гордумы Михаил Бесфамильный заявил, что считает нецелесообразным тратить такие средства на приобретение объекта.





«Сегодня любые наши попытки вложить финансовые средства и улучшить состояние клуба «Родина» (подведомствен департаменту культуры и молодёжной политики) ни к чему не приведут. На перспективу мы сможем из клуба «Родина» полностью переехать в ДК им. Чехова», — ответил начальник департамента культуры Василий Головин.





«Мы видим целесообразность приобретения здания именно сейчас, — заявил первый заместитель главы администрации Эдуард Хайруллин. — В будущем оно может подорожать, а Гайва — динамично развивающийся район. Учитывая, что в кинозале «Родина» мало мест, считаем нужным приобретение дворца».

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