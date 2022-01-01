В Перми водителей просят не выезжать на дороги на летней резине На улицах гололёд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники ГИБДД предупреждает водителей Перми об опасности на дорогах из-за резкого похолодания. Шофёрам, которые не сменили летние шины на зимние, следует воздержаться от поездок, сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

Также водителям рекомендовано выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от опасных обгонов, перестроений и резких манёвров.

В ближайшие дни синоптики обещают на территории Прикамья сильное похолодание.

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