В Перми водителей просят не выезжать на дороги на летней резине
На улицах гололёд
Сотрудники ГИБДД предупреждает водителей Перми об опасности на дорогах из-за резкого похолодания. Шофёрам, которые не сменили летние шины на зимние, следует воздержаться от поездок, сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
Также водителям рекомендовано выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от опасных обгонов, перестроений и резких манёвров.
В ближайшие дни синоптики обещают на территории Прикамья сильное похолодание.
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