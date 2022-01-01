На этой неделе в Прикамье ожидаются 20-градусные морозы Из-за дефицита осадков на водоёмах сформируется прозрачный лёд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение наступившей недели в Пермском крае ожидается резкое изменение характера погоды. На смену аномальному для ноября теплу придут морозы, местами сильные. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Средняя температура воздуха за неделю будет на 2-4˚ ниже нормы, при этом на востоке края холоднее всего.

В первой половине недели температура воздуха будет плавно снижаться, в понедельник в Перми установится снежный покров. Во вторник и среду похолодает до -9…-14˚, на юге будет ещё -6...-10˚ с небольшим снегом.

В ночь на четверг 17 ноября температура воздуха в Перми, вероятно, достигнет отметки -15˚ или ниже, по краю в низких местах опустится до -20…-22˚. При этом в Свердловской области похолодание будет сильнее — до -25...-27˚. Днем будет -7…-12˚.

Днём в пятницу и в ночь на субботу вероятно потепление до -4…-9 ˚ и небольшой снег. В воскресенье 20 ноября в связи с арктическим вторжением вероятно начало новой волны холода, дневная температура опустится до -10…-15˚.

Снега выпадет меньше нормы, зато из-за дефицита осадков на водоёмах сформируется прозрачный лёд.

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