Разработкой проекта выезда из ОЭЗ в Осенцах займётся институт «Стройпроект» Работы обойдутся в 104,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Краевое минзакупок подвело итоги конкурса по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для строительства дополнительного выезда из особой экономической зоны в Осенцах (Пермь). Работы выполнит АО «Институт «Стройпроект». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Контракт будет заключён на 104,7 млн руб. — это начальная (максимальная) стоимость контракта.

Всего в конкурсе приняли участие три компании.

Согласно техническому заданию, разработать проект нужно для дорог от ул. Промышленной до территории особой экономической зоны, от территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа до д. Козыбаево. Также нужно разработать документацию для капитального ремонта существующей автомобильной дороги от д. Козыбаево до автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург.

Срок подготовки проектов — 30 ноября 2023 года.

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